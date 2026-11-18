El Senamhi, alertó que hasta diciembre en el valle del Mantaro, se van a registrar granizadas de manera focalizada, que impactarán directamente entre 50 a 100 hectáreas de cultivos instalados, dijo el especialista en agronomía, Sergio Betega.

“Las granizadas son eventos focalizados que ocurren por la formación de nubes de manera vertical y estas no superan las 50 a 100 hectáreas. Ocurren cuando hay humedad y calor acumulado y es punto clave a que pueda ocurrir una granizada, que es cuando se eleva humedad de forma brusca a la atmósfera, forma una nube que se solidifica y cae al suelo”, precisó.

Señaló que el uso de los cohetes para frenar la granizada es una costumbre ancestral, pero esto debe ocurrir antes que se desarrollen las nubes. “Muchos lanzan los cohetes cuando ya es muy tarde”, indicó

Ténue ayuda. Respecto, a los dos últimos días de acumulación de lluvias, mencionó que estas fueron importantes, ya que ayudaron a algunos cultivos, pero en las tierras de secano con 5 días de ausencia de lluvias, ya será muy complicado recuperarlas.

En la sierra de Pasco, Junín, Huancavelica y Ayacucho se esperan días con temperaturas elevadas y fuerte radiación solar. Por el momento, no se prevén descensos bruscos de temperatura durante las noches.

Sin embargo, estamos presentando una alta inestabilidad atmosférica, por lo que el fuerte calentamiento durante el día, junto con la humedad presente en algunos sectores, podría favorecer la formación rápida de nubes, lluvias aisladas e incluso granizadas durante las tardes.

Entre el 18 y 20 de noviembre se esperan lluvias principalmente en la vertiente occidental de la sierra (hacia la costa), acompañadas de posibles granizadas, descargas eléctricas y ráfagas de viento. Mientras tanto, en la vertiente oriental predominarían los periodos soleados, sin descartar lluvias muy localizadas. Aún no se observa el establecimiento de lluvias continuas y generalizadas.

Recomendaciones agrícolas: Se recomienda aprovechar la humedad disponible para realizar las siembras de papa. Sin embargo, para maíz y otros granos en secano aún se recomienda esperar, ya que la falta de lluvias continuas podría ocasionar estrés hídrico durante la germinación y emergencia de los cultivos.

Se recomienda consultar los pronósticos del tiempo y las condiciones meteorológicas de nuestras estaciones automáticas en el dashboard agrometeorológico del SENAMHI DZ11, para tomar mejores decisiones sobre las siembras.