Nuestra bicampeona mundial Kimberly García León, la tarde del miércoles llegó a Huancayo, luego de obtener una medalla de plata en el Mundial de Budapest, Hungría. Sin embargo no perdió tiempo y comenzó con los trabajos regenerativos, la mañana de ayer en el gimnasio del Instituto Peruano del Deporte (IPD) Junín, donde concedió una entrevista para Correo.

Bienvenida a Huancayo, vemos que de inmediato inicias con los entrenamientos.

Sí, llegué el día de ayer (miércoles) a Huancayo, en Lima estuve el día lunes y estoy muy contenta de seguir trayendo una medalla para el Perú.

¿Qué tan difícil fue esta última competencia?

Creo que cada competencia es una historia nueva. No podemos decir que hay los mismos factores, clima; todo es muy distinto, inclusive el momento. A mí me fallaron un poco los nervios, la misma presión que me he metido, porque básicamente estoy muy bien, pero el aspecto psicológico también es importante y logré esta medalla de plata, aunque la meta era una de oro.

Lo importante es que sigues en la élite de la marcha atlética.

Sí, es súper bueno, porque el año pasado ha sido muy corto en la preparación, igual que este año, porque ya se viene los juegos Olímpicos, incluso la temporada se ha alargado por los juegos Panamericanos, porque sino ya hubiésemos estado descansando un poco. más. Por ahora este año me estoy enfocando en los Juegos Panamericanos de Santiago.

Acabas de llegar a Huancayo te pusiste a entrenar.

Sí, bueno, es que no podemos descuidarnos. Hay un montón de chicas que están haciendo, seguramente, lo mismo. Esta semana estoy entrando a recuperación o en descanso activo como se podría decir. El próximo lunes (4 de setiembre) ya empiezo de lleno ahora sí a mi preparación para los juegos Panamericanos.

Haz sido catalogada como las 50 mujeres más poderosas del Perú, por tu influencia deportiva.

Si, la verdad es que estoy muy contenta de que me hayan considerado dentro de ello, como digo, de repente si las niñas me ven como un buen referente, un buen ejemplo a seguir, yo contenta, eso me motiva a seguir trayendo más lauros al Perú, si eso hace que las niñas la motiven, es bueno. Yo a todos los niños y niñas les digo que siempre seamos perseverantes en lo que queramos, en lo que trabajemos para que nosotros soñamos, nuestros objetivos. A pesar de que mucha gente no pueda creer en mí, lo importante es creer en uno mismo y ser disciplinado que es la clave para que puedas llegar lejos.

¿Cuánto tiempo te quedas en Huancayo?

Estoy todo este mes y en octubre ya estaré viajando para Cuenca, Ecuador, para encontrarme con mi entrenador, luego de allí, nos pasamos para Chilca en los Juegos Panamericanos.

¿Enfocada en conseguir el oro para el Perú?

Sí, yo creo que Kimberly García, siempre se caracteriza por ello, por trazarse metas súper altas y los Panamericanos de Santiago no son ajeno a ello. Yo quiero traer la medalla de oro y voy a entrenar muchísimo para eso, ya falta poquito. La forma deportiva que hemos obtenido para el Mundial de Atletismo (Budapest) aún no se ha perdido, ahora estamos en descanso activo y desde el día lunes empezamos a entrenar.

¿Participarás solo en los 20k?

Voy a entrar en 20 kilómetros y, en los juegos Panamericanos, al igual que los juegos Olímpicos, hay posta mixta de 10 kilómetros. En ambas competencias participaré de las dos modalidades.

Una revancha

Nuestra bicampeona mundial, señaló que se tomará como revancha las próximas competencias que se avecinan. Primero los Juegos Panamericanos Santiago 2023, que se llevará a cabo en Chilca, y luego los Juegos Olímpicos París 2024.

Sus entrenamientos por estas próximas semanas continuarán en el estadio IV Centenario de Huancayo y el estadio Mariscal Castilla de El Tambo, hasta octubre, donde viajará a Ecuador.