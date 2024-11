La atleta peruana Kimberly García ha capturado la atención de las redes sociales ya que debutó como corredora en la XXXVIII Maratón Internacional de los Andes 2024, que se llevó a cabo este domingo 24 de noviembre.

La marchista recorrió sus primeros 10 km como corredora y compartió su logro mediante una foto por redes sociales de su participación y medalla del reconocido concurso en la ciudad de Huancayo.

“A mí no me gusta correr, me da flojera, es algo mental y siento que me canso más. Pero la marcha es igual una prueba de largo aliento”, comentó en una entrevista pasada, a pesar de eso decidió aventurarse en un nuevo reto.