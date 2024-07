A ritmo de Santiago la cantante folclórica, Martina de los Andes, llegó hasta el mercado donde nació la pequeña Esperanza, para brindarle apoyo económico, ropa y amadrinarla, ya que como se sabe la madre de la recién nacida se encuentra luchando por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital el Carmen.

En medio de preocupación e incertidumbre, Martina de los Andes llevó un poco de alegría a la familia de Emilio Ventura Cunya, padre de la recién nacida y esposo de Imelda Roque (39). Cantando Santiago, con una colcha y ropa hizo su entrada al mercado Nuevo Amanecer Huanca, el señor Emilio la recibió con su hija recién nacida en brazos. “De todo corazón gracias por avisarme de este caso, quise comprarle leche, pero no sé que fórmula toma, por eso prefiero darle en efectivo”, dijo la cantante y le entregó un monto de dinero al padre.

Martina cargó entre sus brazos a la bebé y no pudo negarse amadrinar a Esperanza, “De verdad yo no tengo un hijo, yo creo que es una bendición de Dios, cada angelito que viene a mi casa le recibo con bastante cariño, si ustedes me entregan con gusto recibo. Yo seré madrina cuando papá o mamá designen en qué fecha realizamos el agua de socorro”.

Así mismo la cantante se comprometió ayudar a la familia en la pollada que realizarán este sábado 20 con el fin de recaudar fondos para ayudar a la bebé recién nacida y su madre que se encuentra en el hospital. Los comerciantes y familiares del mercado Nueva Esperanza quedaron cautivados por la grata visita de la artista folclórica.