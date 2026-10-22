Un accidente de tránsito que involucró a cuatro vehículos se registró el miércoles 21 de octubre, a la altura del kilómetro 18 de la Carretera Central, cerca del peaje de Quiulla, en la provincia de Yauli. La colisión dejó pasajeros afectados y provocó la interrupción parcial de la circulación vehicular.

Según información preliminar, un tráiler cisterna Volvo de color dorado, de placas B7X-947 y W4C-973, conducido por Juan Carlos Espíritu Villar, de 46 años, habría impactado por alcance contra tres vehículos particulares cuando se desplazaba de Lima hacia Huancayo.

Entre las unidades involucradas se encontraba un Chevrolet de placa D0A-115, conducido por Juan César Salcedo Flores, de 42 años, que cubría la ruta Lima–Jauja. También resultaron afectados un Jeep negro de placa ALN-188, manejado por André Aliaga Calderón, de 31 años, y un Changan negro de placa T7M-454, conducido por Gabriel Cotrina Callupe, de 49 años.

Adulto mayor quedó en observación

Tras el accidente, efectivos de la Policía de Carreteras y personal de emergencia de Deviandes acudieron al lugar para auxiliar a los ocupantes de las unidades.

Entre los afectados se encuentra Marino Hidalgo Quispe, de 94 años, quien fue trasladado a un establecimiento de salud de La Oroya y quedó bajo observación médica. Asimismo, Lila Rojas Rivera presentó una contusión en el antebrazo.

En tanto, un menor de 10 años y el conductor Juan César Salcedo Flores fueron evaluados sin presentar lesiones, según el reporte preliminar. Los otros conductores también resultaron ilesos.

El accidente ocurrió en una curva de la carretera, por lo que el tránsito permaneció restringido durante aproximadamente una hora, hasta que se realizaron las labores necesarias para liberar la vía.

Los cuatro conductores fueron trasladados a la Comisaría PNP de La Oroya, donde quedaron en calidad de detenidos para las diligencias correspondientes. La Policía investiga las circunstancias que originaron la colisión y las posibles responsabilidades de los involucrados.