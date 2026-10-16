Los dos ocupantes, de 27 y 26 años, fueron auxiliados por agentes de Serenazgo de Santa Rosa de Sacco. El vehículo, un Kia de color plomo, era conducido por Aldair Caja Apolinario, de 27 años, quien viajaba junto a Nayeli Arca Mayta, de 26. Según los primeros reportes, ambos partieron de Huancayo con dirección a la región Pasco cuando ocurrió el accidente.

De acuerdo con la versión del conductor, otro vehículo habría dificultado su visibilidad al utilizar las luces altas, lo que presuntamente ocasionó que perdiera el control y saliera de la vía hasta caer al río.

Los serenos llegaron primero a la emergencia y rescataron a los ocupantes. Nayeli Arca Mayta habría resultado más afectada, por lo que ambos recibieron asistencia con la llegada de efectivos de la Policía Nacional y una ambulancia.