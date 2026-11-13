Los estudiantes de la institución educativa Gran Mariscal Ramón Castilla, ubicada en el anexo de Shincamachay, distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli, enfrentan problemas sanitarios debido al colapso del pozo séptico de sus talleres, registrado desde el pasado 4 de septiembre.

Víctor Araujo, presidente de la Asociación de Padres de Familia (APAFA), denunció que la Municipalidad Distrital de Santa Rosa de Sacco rechazó una solicitud de S/4,500 destinada a la limpieza y mantenimiento del sistema sanitario.

Según el representante de los padres de familia, el colapso ha provocado el afloramiento de aguas residuales en los servicios higiénicos, obligando a algunos escolares a utilizar espacios abiertos e incluso las inmediaciones del río para realizar sus necesidades.

Cuestionan inversión de más de S/1.3 millones

Araujo cuestionó que la comuna, encabezada por el alcalde Olvidio Rodríguez, no haya atendido el pedido de mantenimiento, mientras impulsa un proceso de contratación para la construcción de una sala de usos múltiples en el mismo colegio.

De acuerdo con la denuncia, el proyecto denominado «Creación de la sala de usos múltiples en la I.E. Gran Mariscal Ramón Castilla del anexo de Shincamachay» figura en el sistema de contrataciones públicas por un monto de S/1,392,279.45.

El dirigente también señaló que funcionarios municipales, entre ellos el gerente Elmer Sucasaire, argumentaron que la intervención del pozo séptico requiere procedimientos administrativos y la elaboración de documentación técnica mediante mecanismos de inversión pública.

Cuestionan ejecución presupuestal

La denuncia también señala que, al 13 de noviembre, la municipalidad registraría una ejecución presupuestal cercana al 31 % de sus recursos para inversiones, situación que ha generado cuestionamientos sobre la priorización de las necesidades del colegio.

Los padres de familia solicitan una intervención urgente para restablecer el funcionamiento de los servicios higiénicos y evitar que los estudiantes continúen expuestos a condiciones insalubres.

Hasta el momento, no se cuenta con una respuesta oficial de la municipalidad sobre los cuestionamientos formulados por la APAFA.