Momento de terror y dolor vivió un escolar que terminó con las piernas fracturadas al caer por más de 4 metros a un terreno abandonado cuando intentaba escapar de unos perros.

El hecho ocurrió en la provincia de Yauli - La Oroya. El menor cayó a un terreno abandonado ubicado en el sector de 2 de mayo en La Oroya antigua y tras el incidente fue trasladado de emergencia al hospital de Jauja.

El escolar de solo 14 años, identificado como Gerald Y. F. contó que perros callejeros intentaron atacarlo y en su afán de escapar no vió por donde pisaba y cayó varios metros.

Sus gritos de dolor alertaron del hecho a los vecinos que corrieron a socorrerlo.

“Mi pie, mira mi pie está colgado“, gritaba el adolescente. Hasta el lugar llegó personal de salud que dispusieron su trasladado de emergencia la noche del día lunes al hospital de Jauja ya que presentaba fractura de ambas piernas.