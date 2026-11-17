Una fiesta de quince años terminó en tragedia en el distrito de Santa Rosa de Sacco, en La Oroya.

Un hombre de 57 años murió tras golpearse la cabeza contra el pavimento durante una pelea con un vecino de 52 años, identificado como Moisés, en la avenida Arévalo.

Según información policial, ambos discutieron cuando se retiraban de la celebración y habrían protagonizado una agresión mutua.

Durante el altercado, la víctima retrocedió y cayó al suelo. Fue trasladada al Centro de Salud de Yauli, donde confirmaron que llegó sin signos vitales. El presunto agresor fue detenido por homicidio simple y el caso quedó en manos del Ministerio Público.