Van dos días seguidos que presuntas bandas de abigeos han recibido duros golpes por parte de la población y personal de Serenazgo de las municipalidades distritales. Luego que la madrugada del domingo cayeran tres abigeos en Carhuacayán y la población enardecida quemara el camión en el que habrían sustraído 13 reses, ahora el personal del Serenazgo de la Municipalidad de Huayhuay realizó una intervención a un camión furgón que circulaba sospechoso por esta zona .

El vehículo de placa de rodaje F5I-702 fue abandonado por sus ocupantes, que ante la presencia del personal de serenazgo huyeron.

Tras la intervención de los serenos, los hombres que iban en el camión condujeron a toda velocidad, luego de una persecución por varios kilómetros, entre los límites del anexo de Tincocancha abandonaron la movilidad.

Al hacer la consulta respectiva con la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) la unidad pertenecería a Pablo Collazos y Lian Roxane.

Sin embargo, el modelo del camión no es el mismo ya que, según tarjeta es un vehículo marca Toyota modelo Hiace y este camión no tiene marca y es de un modelo distinto, lo que hace sospechar que clonaron la placa. Personal policial de la comisaria de La Oroya llegaron la mañana del lunes para poder trasladar el vehículo e iniciar las investigaciones del caso aunque no se descarta que con este camión furgón se pretendería sacar ovejas que fueron reportadas como rabadas en el anexo de Tincocancha.