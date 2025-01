El 2024 terminó y se sigue evidenciando la problemática de la violencia escolar o comúnmente conocida como el bullying. De acuerdo al SíseVe del Ministerio de Educación (Minedu), el año pasado se registró al menos 741 casos de violencia escolar en la región Junín, y más en Huancayo y Chanchamayo por la cantidad de población estudiantil, informó la especialista de Convivencia Escolar de la Dirección Regional de Educación (DRE) Junín, Karin Valentín.

Situación

“El 2024 se cerró con 741 casos de violencia escolar, 6 casos menos que el 2023 en la región Junín, pero estamos trabajando en la prevención”, manifestó.

Hay una mínima diferencia del número de casos entre el 2023 y 2024, por lo que se mantiene la problemática de la violencia escolar. “No podríamos señalar que el número de casos este disminuyendo, porque es un mínima diferencia; pero si podríamos señalar que hemos atendido el 91.54 % de los casos que han sido reportados en la plataforma, y disminuir la violencia es nuestro objetivo”, señaló.

Precisó que no se alcanzó al 100 % puesto que hay desidia de docentes, porque hay padres que no asisten a las citaciones, otros que retiran a sus hijos de los colegios y ya no se puede dar seguimiento. Karin Valentín, resaltó que, en la jurisdicción impulsaron campañas para la prevención de la violencia escolar, e impactaron a más de 80 mil estudiantes de 2 mil II.EE.

¿Cuál es el reto para el 2025?

Karin Valentín, precisó que, es importante que los directores de las II.EE. incluyan en su plan anual de trabajo, las actividades y/o acciones en relación a la prevención de la violencia escolar, y promoción del buen trato y que le pongan mayor énfasis ya que al final coadyuva en el logro de aprendizaje. “Los directores de las II.EE. tienen que difundir las normas de convivencia escolar para que no se vulneren los derechos de los estudiantes. También, tiene que haber un apoyo a los especialistas de convivencia escolar de las 13 UGEL para que realicen actividades en las II.EE.”, refirió la especialista del 2024.

El bullying y otras formas de violencia en el ámbito escolar no solo afectan el bienestar emocional y psicológico de los estudiantes, también interfieren en su desarrollo social, académico y físico. “Los menores que sufren de bullying no quieren asistir a las II.EE., quieren cambiar de II.EE., se tornan irritables en casa, pueden llegar a ser temerosos o incluso llegan a casa con la ropa desgarrada o algunos de sus accesorios estén destruidos, entre otros. Hay muchos padres que desconocen cómo actuar ante un caso de bullying, y por eso en el 2024 promocionamos la plataforma mediante campañas”, dijo.

Reconocimiento

El Equipo de Convivencia Escolar de la región Junín conformado por la DREJ y sus 13 UGEL, recibieron el reconocimiento por parte de la Dirección de Gestión de Gestión Escolar del Minedu por la capacidad de gestión y cumplimiento de actividades ejecutadas durante el 2024. El reconocimiento fue otorgado a 5 regiones: Junín, San Martín, La Libertad, Áncash y Tacna.

“Junín recibió un reconocimiento por parte del Minedu porque se ha dado cumplimiento a las actividades que se han planificado durante el 2024, así como la entrega de reportes y actividades de manera adecuada incluyendo la atención de los casos de violencia escolar, estas actividades en relación a tres líneas de acción que son la prevención, atención de violencia escolar y promoción de convivencia escolar”, puntualizó.

