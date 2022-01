Un video se ha viralizado en las redes sociales, donde una mujer es golpeada por una pareja que la acusa de ser la “rompe hogar” y “pepera”. Las imágenes muestran como tres sujetos, dos mujeres y un varón ingresan a una heladería ubicada en la Av. Real y Manco Capac y arrastran del cabello a una fémina, le propinan patadas y puñetes.

La airada mujer identificada como Sorka Blanca Reyna Salazar (42), incluso rompe un florero en la cabeza de Elizabeth Sinche C. (29), quien queda inconsciente. La empleada de la heladería grita pidiendo ayuda, mientras el otro agresor Percy Franklin Tovar Rojas (41), patea a la joven, lanzando esta advertencia: “te voy a encontrar en el tono y te voy a cortar la cara”. Mientras su esposa Sorka grita: “eres feliz rompiendo un hogar no, para que le llamas, c...., esto no queda acá”.

La agraviada denunció el robo de 600 soles y la agresión. Al observar el video captado a las 17:40 horas del viernes, policías del “Grupo Terna”, se movilizaron y a las 09:30 horas atraparon a Percy Tovar y Sorka Reyna en la cuadra 5 del Pje. Pedro Peralta en el distrito de Chilca.

“Por pepera le he pegado”, respondió Sorka al ser consultada sobre el por qué atacó a Elizabeth. Mientras que su pareja dijo: “Tanto cho..o hacen por esa pepera. A mí me ha pepeado y robado 3 mil soles”, gritó Percy Tovar Rojas, quien hace 3 años salió del penal de Huamanaca donde estuvo recluido por robo.

El coronel PNP César Ramos, informó de la captura de los agresores en tiempo récord y mencionó que Percy Tovar tiene 10 denuncias por delitos contra el patrimonio; mientras que su esposa Sorka tiene otras dos denuncias.

De las pesquisas se conoce que Elizabeth Sinche fue detenida el 2015 y el 2019 acusada de dopar a varones; sin embargo la agresión se habría dado porque ella salía con un familiar de los agresores.

VIDEO:

