Hay encuentros que, aunque breves, dejan recuerdos imborrables. Así lo recuerda el padre Jorge Huamán Camasca, párroco de de la parroquia San Miguel Arcángel (Huaripampa - Jauja), quien tuvo la oportunidad de saludar al entonces obispo de Chiclayo Robert Prevost durante su visita a la Ciudad Incontrastable, en 2021, con motivo de la Ordenación Episcopal precisamente de monseñor Luis Alberto Huamán, actual arzobispo de Huancayo.

El padre destacó que, más allá de su investidura, lo que más le llamó la atención fue su sencillez y la tranquilidad que transmitía. “Se le veía un hombre sencillo, de profunda fe, con una espiritualidad inmensa y que inspiraba paz”, recordó. También señaló que ya hablaba castellano con naturalidad, aunque mantenía ese dejo norteño que adquirió durante sus años de servicio en esa parte del Perú.

Hoy, con la expectativa por su llegada al país como papa León XIV, el sacerdote volverá a acompañar su paso, esta vez junto a unos 40 integrantes del clero de la Arquidiócesis de Huancayo, quienes participarán en la misa de despedida en la base aérea Las Palmas, en Lima. Incluso, existe la posibilidad de llevarle un presente con identidad huanca.

“Lo vamos a evaluar, aunque no se descarta”, dijo el padre Jorge, quien también sigue de cerca sus mensajes en Uruguay y Argentina, donde ha llamado a trabajar por el bien común, la paz y la dignidad humana, valores que considera necesarios para afrontar los problemas del Perú.