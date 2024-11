Llorando, juntó sus manos y pidió perdón. “Se los ruego de corazón, perdón por favor, no me maten no, no”, les dijo a los vecinos, Cristian Jheison Casavilca Huamán. Este joven de 23 años fue capturado cuando estaba encima de la joven a que tumbó en el piso para robarle su celular. Los gritos de la jovencita alertaron a los moradores del distrito de Chilca, que lograron cercar, golpear y desvestir a Cristian Casavilca. “Hay que quemarlo, sino va a seguir robando”, decían los airados vecinos que lo castigaron hasta que el detenido rompa en llanto y suplique por su vida.

Dos son salvados

A las 18:20 de la tarde, serenos de Chilca fueron alertados por vecinos del barrio 9 de Octubre, de la captura de un presunto delincuente en el Jr. Francisco Toledo y el pasaje Jorge Chávez. Al llegar los agentes observaron que un varón era castigado en la vía pública. Según la agraviada una joven de 20 años, el detenido la interceptó y forcejeó en el piso para robarle su celular. Sin embargo, los vecinos lograron atraparlo.

“Te vamos a quemar para que no robes”, fue la advertencia de los vecinos y del detenido asustada comenzó a pedir: “me quieren matar, mami llévame a la comisaria, llévame ya me quieren matar”, repetía Cristian Casavilca, quien primero dijo llamarse Jhon Jairo Velásquez.

Con apoyo de los policías, Cristian Casavilca Huamán , quien tiene hasta 13 denuncias por otros hechos delictivos, fue llevado a la comisaría por hurto. Asimismo, otro hecho similar se suscitó en las calles Moquegua y Angaraes en Huancayo.

En ese lugar, a las 10:04 de la mañana, serenos y policías encontraron a varios vecinos aglomerados alrededor de un varón que estaba semidesnudo, atado a un poste de alumbrado público. La agraviada, Deths Sanca P. (19), dijo que Juan Leoncio Gonzales Quilca (39), sustrajo un Smartwatch (rñloj -pulsera) de 540 soles de su stand ubicado en el Centro de Negocios Megacentro. El implicado fue atrapado cuando escapaba, por lo que los moradores le quitaron sus prendas y lo ataron, advirtiéndole que la próxima vez que lo capturen lo lincharán.