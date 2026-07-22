Por el pueblo Pumpunya, del cual solo quedan casas en escombros, pasó el cortejo fúnebre, con los ataúdes de los esposos Adela Nestares Muñico (73) y Marino Barreto Munive (72). Además del muchacho Jeff Orihuela (18), que fueron velados en el campo deportivo, donde la tierra no deja de temblar.

“Adiós papito, adiós mamita, estuvimos el sábado hasta la 6 de la tarde y a las 3 horas regresé ya era tarde”, dijo en medio del llanto su hija, que abrazó y se reconcilió con sus otros hermanos. Javier Barreto, el hermano mayor pidió apoyo, ya que siguen viviendo en la calle y no soportan las noches, cuando la helada los azota.

El panorama era desolador para las familias, los 4 hijos de los abuelos, protagonizaron escenas de profundo dolor y llanto, en el trayecto y al interior del cementerio. Frank (20), el hermano de Jeff, recuerda que cuando ocurrió el sismo estaba con su hermano en el segundo piso de su casa de adobe, cuando se vino abajo y ambos quedaron sepultados, aunque el menor terminó cubierto por completo. En un segundo ambos gritaron sus nombres, como la despedida.

Sufren, la necesidad es grande

La presidenta de la comunidad campesina de Pumpunya, Karina Lozano Paucar, lamentó la cruda realidad de su pueblo que alberga a 256 familias en 9 barrios.

Aunque, no hay ni una casa en pie, en el pueblo, algunas familias pernoctan encima de los escombros, cuidando lo poco que tienen. Otro grupo de 48 personas, están en carpas en el campo deportivo y también se ve a familias a lo largo de carretera, también en carpas.

Los pobladores viven aterrados, porque la tierra no deja de temblar. Esto ocurrió a las 3 de la madrugada y ayer en pleno velorio. El alcalde de Chupaca, mencionó que ya hubo más de 4 réplicas del sismo.

“No sé a donde llevar a mi gente, son 9 barrios con niños, mujeres, varones y ancianos, cuyas sus casas están en escombros y no tienen donde ir, son pequeños agricultores que viven de lo poco que siembran”, exclamó.

Esperan apoyo

Sentado en el suelo, el anciano Aparicio Hinojosa Taype del barrio Santa Fe, esperaba junto a sus familiares la distribución de frazada, para mitigar el frío. A un kilómetro en su barrio Santa Fe, preparaban la olla común, para almorzar.

“Nos iban a dar frazadas llegó la Ministra y se suspendió la entrega, por la reunión. Además luego del sepelio de las víctimas volverán a distribuir, esperamos que nos den más carpa, porque solo tenemos dos, cuando somos 42 personas. Por eso hemos hecho ramadas con plástico y tolderas”, relató Aparicio Hinojosa Taype (67). A unos pasos, una maestra juega con los niños en una carpa, porque de su escuela, ya no queda nada.

El alcalde de Chupaca, Luis Bastidas Vásquez, dijo que tras la declaratoria de emergencia, ya se cuenta con el marco normativo para la instalación de los módulos de vivienda temporal y los bonos para el alquiler de viviendas para los damnificados por el sismo. Acotó que tienen el empadronamiento y la evaluación de daños.