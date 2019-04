Los mercados están en un alto riesgo ante la ocurrencia de incendios 

Síguenos en Facebook

El 50% de los mercados ubicados en el centro de Huancayo no cuentan con autorización de Defensa Civil, lo cual significa un alto riesgo para las miles de personas que concurren a diario a estos establecimientos.

Esta situación genera que Huancayo, no este libre de que registre un incendio como el ocurrido hace unos días en mesa redonda, que destruyó casi una manzana donde operaban galerías, almacenes y negocios.

La jefa de Defensa Civil de la Municipalidad Provincial de Huancayo, Nila Dolorier explicó que no les otorgan la autorización de Defensa Civil al 50% de mercados, porque sus propietarios, aún no cumplen con las medidas de seguridad establecidas. Las zonas de alta concentración de comercios se ubican en la avenida Ferrocarril, los jirones Huancas, Piura, Atahualpa, Ica y Cajamarca. Por ejemplo en el mercado Modelo, la plazoleta que da hacia el mercado de Flores, está completamente obstruida por comerciantes, cuando debería estar libre, como una zona de evacuación ante la ocurrencia de sismos o incendios, esta es una de las observaciones por las que aún este centro de abastos no cuenta con la autorización de Defensa Civil.

PIDE ORDEN. El presidente de la Asociación de Propietarios del Mercado Modelo, Máximo Castellanos Simón manifestó que la comuna huanca les observó las instalaciones eléctricas, pero ya subsanaron y nuevamente van a presentar su expediente. Respecto a la plazoleta, indicó que mientras Defensa Civil les observa, el área de Desarrollo Económico, permite que estos comerciantes continúen expendiendo en una zona de evacuación, y pidió que este problema sea solucionado, por la seguridad de los comerciantes y los clientes que a diario concurren al centro de abastos.

El mercado Ráez Patiño, tampoco cuenta con el certificado de Defensa Civil, muchos de sus puestos son antiguos de madera, mientras que en el mercado exMaltería Lima, se observa que al ingreso es alquilado a comerciantes de hierbas y hortalizas, las personas que concurren a comprar por ese lugar apenas pueden pasar.

OBSTRUCCIÓN. La jefa de la compañía de bomberos, María Cáceres expresó su preocupación, ya que las ambulancias no pueden acceder a emergencias que puedan suscitarse en los mercados, ya que sus vías de acceso están obstruidas por ambulantes. Es por ello que pidió mayor orden en la ciudad. A los comerciantes les invocó a organizarse y requerir el apoyo de los bomberos que están dispuestos a capacitarlos en manejo de extintores, que es necesario para atender emergencias. El gerente de Seguridad Ciudadana de la comuna huanca, Dan Díaz, que exhortó a mejorar las condiciones de seguridad para ello implementarán acciones de capacitación a los comerciantes, para que estén preparados.

ALERTA. En caso de incumplimiento, la comuna huanca, clausurará hasta por 60 días los locales comerciales.