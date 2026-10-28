Una difícil situación atraviesa Loida Pérez Padilla, madre de cuatro hijos que, tras perder a su esposo hace algunos años, enfrenta un cáncer avanzado y lucha por conseguir los recursos necesarios para continuar con su tratamiento.

La mujer de 39 años se gana la vida lavando ropa y vendiendo canchita. Sin embargo, su situación se agravó luego de que presuntos delincuentes accedieran a su cuenta de Yape y sustrajeran el dinero que había reunido para comprar sus vitaminas.

Según relató, el acceso no autorizado se habría producido después de que compartiera un código de verificación sin advertir que se trataba de una persona ajena.

Actualmente, Loida necesita reponer siete unidades de sangre, adquirir medicamentos y recibir apoyo económico para afrontar su enfermedad.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse o realizar sus aportes al Yape 991 159 726, a nombre de Joel Gonzáles, número proporcionado para esta campaña de ayuda.