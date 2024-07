Flor María Javier Millán denuncia presunta negligencia médica en el hospital El Carmen de Huancayo, pues le pusieron un catéter de drenaje que presenta complicaciones como infección y sangrado, lo que no le permite realizar sus actividades diarias perjudicando a sus hijos y familia.

Según contó la madre de familia, el 18 de noviembre del 2023, cuando se encontraba en estado de gestación, acudió al hospital El Carmen por un dolor que no le dejaba respirar, posteriormente le diagnosticaron un quiste renal y le sometieron a un procedimiento en el cual le pusieron un drenaje tubular, tras la intervención presentó complicaciones.

Flor María, menciona que uno de los médicos que la trató fue el exdirector de Salud Junín, Dr. Gustavo Llanovarced, con quien se comunicó constantemente y le dijo que tenían que someterla a un procedimiento médico ya que sus riñones seguían funcionando y que no iba a utilizar el drenaje, sin embargo, al pasar el tiempo no hubo intervención alguna y hace unos días, el doctor le dijo a la paciente que ya no había nada que hacer.

La familia de la paciente reclama que les dieron falsas esperanzas, además de un mal diagnóstico, por ello ahora exigen la historia clínica, y que los médicos que la trataron en ese entonces se hagan responsables. “Ya no puedo hacer nada, no puedo lavar ropa, mis hijos necesitan atención, quiero que me traten”, dijo Flor María.

