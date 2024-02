Con la fotografía de su hija impresa, Clara R.C. (31), busca a su engreída de 13 años. La pesadilla para la madre de 4 hijos, comenzó cuando se percató de acciones extrañas entre su conviviente y su primogénita. Clara decidió dejar su celular oculto para grabar lo que sucedía y lo que descubrió fue aterrador, su pareja realizaba actos sexuales con la menor. Al saber que iba a ser denunciado, el minero Jaime Sotacuro H. (38), escapó.

Poco después, la menor desapareció y no se sabe de su paradero. Una cámara de seguridad captó al implicado en presunto abuso sexual, subiendo a su hijastra en un auto. Han pasado 20 días y no encuentran a la menor de iniciales K.S.R (13).

Se aprovechó de su confianza

Sollozando, Clara, contó que hace un poco más de tres años conoció a Jaime Sotacuro, tuvo una hija con él que ahora tiene 9 meses. Todo iba bien, hasta que ella notó extrañas actitudes hacia su hija mayor de 13 años y el 29 de diciembre, optó por dejar su celular grabando.

Al llegar comenzó a revisar y con estupor observó que su conviviente, padre de su última hija, realizaba tocamientos indebidos y actos obscenos a la menor. Molesta, la madre reclamó a su pareja y éste le dijo que no le hizo nada, le pidió ‘arreglar’ conversando.

Sin embargo en el camino, al saber que su pareja estaba decidida a ir a la comisaría, saltó de la mototaxi y desapareció.

Tras la denuncia realizada por la madre, el 4 de enero, la menor desapareció misteriosamente, pero regresó el 11 de enero a su casa en el distrito de Chilca, refiriendo que estuvo en Lima con su padrastro. Allí le confesó que tuvo relaciones sexuales con Jaime.

Cuando la madre le dijo a la menor que se trataba de un engaño y que el sujeto la estaba utilizando aprovechando su apego, la niña volvió a desaparecer. Una cámara captó cuando el hombre sube a la menor a un auto.

“Se burló de mi, se burla de la justicia. Ese señor es un psicópata. Jaime quiero que me devuelvas a mi hija. No hagas que mi hija sufra, ya me hiciste mucho daño”, dijo Clara, pidiendo a su expareja que le entregue a su hija que estaría en Lima.