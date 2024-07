Emilia Rojas, todos los días reza y se pregunta dónde estará su hija Xiomara y llora añorando abrazarla para decirle lo mucho que la ama. Desde el 8 de agosto del 2023, la comerciante no deja de buscar a su hija, quien salió de su casa rumbo al colegio José Carlos Mariátegui, pero nunca llegó a clases, desapareció misteriosamente. “Solo quiero saber si está bien. Ella ahora tiene 16 años, quiero que me ayuden a encontrarla”, nos dice sollozando Emilia.

La desesperada madre que vende verduras en el mercado Nuevo Amanecer Huanca, pide ayuda para encontrar a su hija Xiomara Huanay Roja. “Ese 8 de agosto, fui a trabajar y mi hija debía ir al colegio. cuando llegué ella no estaba, la busqué y no la encontré. Ya va a ser un año y no hay ninguna señal o noticias de ella. No sé si esta viva o le pasó algo. Quiero encontrarla, le voy a perdonar todo”, dijo la angustiada mamá.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Junín: policía y su pareja farmacéutica aparecen muertos en la ducha de hospedaje

La denuncia de desaparición fue hecha en la comisaría de Chilca y luego fue derivado a la Divincri, sin embargo, no hay pistas para hallar a Xiomara Huanay. Su madre dice que la seguirá buscando hasta el último día de su existencia. Cualquier información del paradero de la menor llame a la Policía o a los teléfonos 918930108 y 903306180.