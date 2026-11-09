El candidato al Gobierno Regional de Junín por Alianza para el Progreso (APP), Arnoldo Mallma, cumplió una jornada de actividades en los distritos de Sapallanga y Cullhuas, provincia de Huancayo, donde sostuvo encuentros con vecinos y autoridades comunales.

En Sapallanga, Mallma participó en la inauguración de una nueva base partidaria, recorrió sus calles en caravana y dialogó con pobladores acerca de sus principales necesidades.

Durante su intervención, reivindicó la identidad huanca y sostuvo que las decisiones sobre el futuro regional deben tomarse con participación de los propios juninenses: “Ninguna autoridad de Lima vendrá a decirnos qué hacer”