Más de 12 mil vehículos menores generan caos en la provincia de Huancayo

Síguenos en Facebook

El parque automotor en la ciudad de Huancayo ya no da para un vehículo más. Las capacidades viales han sido rebasadas por la cantidad de vehículos que circulan. Tal es así que más 12 mil vehículos entre colectivos, taxis y particulares, agudizan más el tránsito, indicó el gerente de Tránsito y Transporte de la municipalidad de Huancayo, Eduardo Reyes.

“Las rutas ya están saturadas, a diario serán un promedio de 5 mil unidades (taxis) en circulación por toda la Zona Monumental”, dijo.

Asimismo, comentó que aunque se realizó el cambio de sentido de las vías, se necesita una reestructuración general y ya no se están autorizando nuevas rutas o nuevas líneas.

En hora punta, 8:00 de la mañana y 6:00 de la noche, las avenidas más saturadas son la Calle Real desde la Av. Cajamarca hasta Jr. Deustua; luego está la Av. Ferrocarril hasta el Jr. Tello; Paseo la Breña hasta la Av. Huancavelica.

“En el tema de las unidades combis, micros, y ómnibus se esta limitando el acceso y mayor control para que cumplan sus rutas sin interrumpir la circulación”, manifestó.

NO RESPETAN. Otro problema que aún no es resuelto es la informalidad y el tránsito vehicular en rutas no autorizadas. El gerente, Reyes Salguerán, explicó que los operativos para acabar con los taxis centros, tienen bajos resultados debido al ‘consumo’ alto que tiene la población.

“Si las personas no tomarían este tipo de vehículos se reduciría la informalidad. Es un tema de cultura, es necesario la sensibilización”, afirmó.

Asimismo, pidió a los usuarios a no abordar los vehículos de transporte público informales porque se exponen a una serie de peligros y favorece la creatividad de los delincuentes.

“Se está trabajando para identificar a los falsos taxistas pero es un trabajo conjunto”, finalizó.

RUTAS. Para poder mejorar el tránsito, se iniciará un plan de reestructuración de vías, después de una evaluación general.