Los adultos mayores de 60 años, ya no pagan impuestos en el distrito de Chilca; además, los contribuyentes que estén al día en sus impuestos municipales, pueden recibir un descuento de hasta el 25% en sus pagos anuales. Esto permitió que se incremente la recaudación en el distrito sureño.

Según detalló el Gerente de Administración Tributaria de la Municipalidad Distrital de Chilca, Isaac Santibáñez, en esta jurisdicción se tiene a más de 2 mil adultos mayores de 60 años, que no pagan impuestos, según lo dispuesto por el Gobierno Central hace ya varios años. La medida no es muy conocida, por lo que, los posibles beneficiarios no se acogen a ella muy seguido.

A nivel general, se tiene un total de 32 mil contribuyentes en este distrito, de los cuales, la tasa de morosidad se redujo al 45% (antes era de 70%) en impuestos. En cuanto a arbitrios municipales la morosidad se redujo de un 80% a un 60%.

“A la fecha ya recaudamos más de 8 millones de soles, es que lo que se hizo el 2023. La meta para este año es de 9 millones, pero creo que vamos a superar. El pago de los contribuyentes permite seguir realizando obras, mejora del servicio de limpieza pública, entre otros”, señaló el funcionario.

Los chilquenses tienen hasta el 30 de setiembre se tiene amnistía del 100% en multas morosidad y otros a favor de los vecinos que no pagaron sus impuestos.