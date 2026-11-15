Un total de 3 mil 263 vehículos fueron intervenidos en Junín de enero a la fecha por robo, hurto u orden judicial. En tres días se recupero 37 unidades que tenían orden de captura y búsqueda.

La mañana de ayer, policías de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SECPIRV) de Huancayo intervinieron un automóvil durante el operativo “Impacto”, realizado en el jirón General Córdova, altura del puente Coto Coto, Chilca.

Durante la intervención, los agentes solicitaron la documentación del vehículo de placa F3P-235, conducido por Rodolfo (19).

Al realizar la inspección, los peritos detectaron irregularidades y al consultar esta numeración en el sistema policial, dio positivo para una requisitoria vigente por hurto, de fecha 12 de abril de 2025 que corresponde al vehículo de placa A4Y-379, solicitado por la autoridad de Lima Centro.

El conductor, que dijo desconocer que la unidad era hurtada, fue detenido por el presunto delito de falsedad genérica y receptación. Asimismo, el vehículo fue incautado y llevado a la SECPIRV para las investigaciones respectivas.