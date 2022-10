Un perro de raza pitbull es un animal de cuidado, porque son canes de temperamento fuerte y en cualquier momento pueden reaccionar a sus instintos. Lamentablemente a un mecánico y su madre les tocó conocer el lado más agresivo de esta raza de perros y como consecuencia resultaron heridos.

Cristian Daniel Fernández Carrión (35), terminó con más de 28 puntos en los brazos. El mecánico, asustado, contó que fue a reclamar a su vecina porque su perro atacó a su madre Esther Carrión Palomino y el can se le abalanzó.

Cristian se defendió con un palo para evitar que el can le arranque los brazos. Una cámara de seguridad captó el ataque ocurrido en la cuadra 9 del Jr. Cajamarca en Huancayo. El hecho ocurrió a las 8 de la noche del martes.

Cristian Fernández notó que su madre tenía mordeduras en el brazo ocasionadas por “Drey”, mascota de su vecina, que la mordió cuando abría la puerta de su casa.

Cogiendo un palo, el mecánico fue a reclamar y terminó en el piso. “El perro salió y me agarró las dos manos, me defendí para que no me siga mordiendo”, contó el mecánico. En tanto, la dueña de la mascota Yessica Gonzales, triste, dijo que su can se zafó de su soga y que lo sacrificaría.