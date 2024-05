Eustaquio V. L. un joven de tan solo 27 años de edad natural de Pucará, fue sometido a una intervención quirúrgica y lograron retirarle una masa tumoral de 3 x 2 cm alojada en el encéfalo. La intervención que le salvó la vida se llevó a cabo en el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas.

El paciente llegó al IREN Centro con convulsiones cada 10 minutos, ya que el tratamiento que le dieron en Lima no le hacía efecto. “Fui a Lima y me recetaron pastillas que no me hacían efecto, empecé a tener convulsiones fuertes, me daba golpes en la cara y arañaba el cuerpo. En el IREN Centro me trataron muy bien, el doctor Taype me trató como si fuera parte de su familia, el personal de salud también. Me siento muy orgulloso de ellos”, dijo emocionado Eustaquio.

En la craneotomía supratentorial, participó un equipo multidisciplinario conformado por un cirujano ayudante Dra. Sonia Hancco, anestesióloga, residente, enfermeras, biomédico, técnicos e internos de medicina. . “Gracias a Dios, a los médicos que me han ayudado a acudirlo, lo han salvado con la operación”, dijo la madre del joven.