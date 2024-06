El ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate, llegó a la provincia de Huancayo, región Junín, y dio a conocer alarmantes cifras sobre el empleo de los jóvenes y trabajo informal. El 70% de los jóvenes se han equivocado eligiendo su carrera, son más de 12 millones de trabajadores que están en la informalidad, Huancayo creció en un 2% en la formalidad y existe casi un millón y medio de jóvenes que no estudian ni trabajan.

MIRA ESTO: Alonso Cueto presentará su diario personal en la Feria del Libro Zona Huancayo

Ante esta problemática el titular de la cartera de Trabajo y Promoción del Empleo, propone que se debe trabajar en el capital humano para que las familias no lleguen a un estado de pobreza y pobreza extrema, por ello realizó el lanzamiento de la plataforma ‘Mi carrera’, el convenio para la creación de la oficina del Centro Integrado ‘Formaliza Perú’ y la inauguración de la maratón del Empleo Huancayo.

Plataforma ‘Mi carrera’

El lanzamiento se realizó en la Institución Educativa Nuestra Señora del Cocharcas, donde se dirigió a las estudiantes, “la versión de ‘Mi carrera’ 3.3 quiere que de acá a unos años ustedes no sean mujeres pobres sean personas productivas que logren recursos para mantener dignamente a sus familias”. Esto a raíz de que 7 de cada 10 jóvenes se equivocan de carrera en el Perú, es decir el 70% no consigue trabajos después de una carrera de 5 años o consiguen trabajos que no son de su carrera.

La plataforma ‘Mi carrera’ 3.3 trae información de cuáles son las plataformas más rentables en el país, ofrece test vocacional e información de las universidades e institutos, y las becas a las cuales los estudiantes pueden acceder a nivel nacional e internacional.

TE PUEDE INTERESAR: Huancayo: cámara capta a un anciano hurtando celular en segundos

Convenio para la creación de la oficina Centro Integrado ‘Formaliza Perú’

El ministro, Daniel Maurate, se sinceró y aceptó que nos ha ido mal en la formalización en el Perú, en el 2016 estaban al 30% de formalidad y 70% de informalidad, al finalizar el 2022 la informalidad creció al 76% , el año 2023 pese a la recesión logramos crecer en 3 puntos en la formalización. Esto se debe a la inestabilidad política y fragilidad institucional.

Así mismo dio a conocer alarmantes cifras, según encuesta del INEI son más de 12 millones de trabajadores que están en la informalidad. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) permitirá establecer las diferentes tipologías de informalidad, por eso es importante el programa ‘Formaliza Perú’, para ayudar a todos los emprendedores, porque formalizarse tiene muchos beneficios, “ojalá acá estén los grandes emprendedores y mañana los grandes empresarios del Perú, que generen empleo”.

Maratón del Empleo Huancayo

La actividad se llevó a cabo en el parque Huamanmarca, el ministro instó a los jóvenes que puedan capacitarse en mejorar sus competencias digitales ya que es irónico que en el Perú el 75% de las empresas no pueden conseguir trabajadores porque los jóvenes no cumplen con las demandas, a raíz de ello muchos de ellos se meten a la informalidad, con trabajos forzosos, trabajo infantil y explotación.

Destacó que en la feria son 46 empresas que ofrecen más de mil puestos de trabajo, y esta cifra se incrementará a nivel nacional con los 121 mil puestos de trabajo con las obras del nuevo aeropuerto Jorge Chávez y el megapuerto de Chancay.