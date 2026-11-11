La Nueva Carretera Central tendrá dos modalidades de ejecución. Así lo anunció el ministro de Transportes y Comunicaciones, José Angello Tangherlini Casal, durante su presentación ante la Comisión de Infraestructura, Vivienda y Transportes, donde respondió a las interrogantes del diputado César Muedas sobre el financiamiento y futuro del megaproyecto vial.

Propuesta del MTC

El titular del MTC explicó que el Gobierno ha decidido ejecutar el túnel de Pariachi mediante obra pública, mientras que los demás tramos de la autopista, cuyo costo superaría los S/ 22 mil millones, se desarrollarían a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), bajo un esquema de ejecución por fases y con cobro de peajes.

Según precisó, el túnel de Pariachi cuenta con estudios definitivos y certificación ambiental, por lo que se solicitará una partida de S/ 600 millones para iniciar su ejecución en 2027. Estos recursos se gestionan dentro de la política anticíclica de S/ 18 mil millones anunciada por el ministro de Economía, Elmer Cuba. El ministro sostuvo que ejecutar este primer componente con recursos públicos permitirá reducir la tarifa de peaje que tendría la carretera si toda la infraestructura fuera concesionada.

Desata preocupación

Sin embargo, el planteamiento ha generado preocupación en la Comisión Multisectorial de la Carretera Central. Orlando Castañeda, integrante de este espacio, manifestó que existe un rechazo a la propuesta de financiar los nueve componentes restantes mediante APP, debido a los riesgos de mayores costos, retrasos y compromisos económicos para el Estado.

Castañeda advirtió que el proyecto ya acumula aproximadamente dos años de retraso y cuestionó que el inicio del túnel, inicialmente previsto para fines de 2024, vuelva a postergarse hasta 2027. Frente a ello, señaló que la comisión acordó impulsar, junto al diputado César Muedas, un texto sustitutorio que permita gestionar al menos S/ 1,500 millones para la carretera en el presupuesto del próximo año.

El dirigente también sostuvo que la experiencia de otras concesiones viales y de infraestructura demuestra que las APP no necesariamente garantizan mejoras ni culminación oportuna de las obras. Por ello, la comisión exige la reglamentación de la Ley N.° 32696, que establece mecanismos para financiar y garantizar la continuidad y conclusión de la Nueva Carretera Central.

“Rechazamos cualquier intento de modificar del contrato Gobierno a Gobierno . Modelo que garantiza mayor eficiencia, bajo costo , corto tiempo de acabar y menos corrupción” señaló.

Financiamiento

Estas declaraciones del ministro evidencian una brecha presupuestal que amenaza el cronograma del megaproyecto. Mientras el requerimiento de PMO Vías para desarrollar la primera unidad funcional en 2027 bordea los S/ 876 millones, la asignación prevista en el proyecto de presupuesto sería de aproximadamente S/ 100 millones.

Así, aunque el MTC asegura que la carretera continuará y que el Túnel Pariachi será el primer componente en ejecutarse, persiste la controversia sobre cómo financiar los más de 180 kilómetros de autopista. Para la comisión, Multisectorial, la prioridad es garantizar recursos públicos y evitar que la obra vuelva a quedar postergada, en perjuicio de Junín y de toda la macrorregión central.