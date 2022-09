MIRA ESTO: Ventarrón y lluvia se traen abajo malla protectora de centro educativo en Huancayo

Estaba envuelta en una colcha celeste y vestía con un ropón blanco. Aquella ocasión le dejaron un biberón con leche y en su cabecita había un papel con azúcar. En 1978 a Ana la recogió la enfermera Mercedes Fernández y se la llevó a vivir a Pucallpa donde le confesó que no era su hija. Ahora, Ana tiene 42 años y tres hijos, y sigue buscando a sus padres.

Con la esperanza de encontrar a su familia, Ana acudió a una emisora radial y contactó con Correo, “no quiero morir sin conocer a mi familia”, nos dijo rompiendo en llanto.

MIRA ESTO TAMBIÉN: Estos son los 4 delitos electorales por los que podrías pasar hasta 10 años en la cárcel

“Nunca tuve un padre que me defienda, una madre que me ame. Quisiera abrazarlos, no tengo ningún rencor, quiero encontrarlos”, nos dice. Cualquier información llame al 935144781.