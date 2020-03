Mujer desfigurada por mordedura de su ex en 2014, es nuevamente atacada cinco años después

Los tres puntos de sutura que le dejó en el rostro por un mordisco, revivió otro recuerdo donde también fue atacada con la misma modalidad por el sujeto que la causó la herida expuesta con los dientes la noche del miércoles.

Agresión. La agresión que sufrió Estéfany Q.O.(38), la noche del miércoles no sería la única, ella menciona que el mismo sujeto identificado como David Pérez Gómez (44), ya le había ocasionado una herida similar en la frente, mordiéndola hasta desgarrar su piel.

“La primera vez que me agredió decidí separarme y opté por no denunciar, ahora lo volvió hacer y no es justo que lo hayan liberado, porque me llama burlándose de mí y de cómo me dejó el rostro, temo que ahora pueda hacerle algo a mis hijos que son menores de edad”, refirió la víctima.