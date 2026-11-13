La Municipalidad Distrital de Ataura, en Jauja, no puede acceder a una nueva camioneta 4x4 para reforzar la seguridad ciudadana debido a que mantiene pendiente la devolución formal de otro vehículo que recibió en custodia hace cinco años y que terminó parcialmente calcinado.

El Órgano de Control Institucional (OCI) de la Municipalidad Provincial de Jauja, mediante el Informe N.° 023-2026-OCI/0412-SOO, advirtió que la comuna no concluyó el trámite de devolución de una camioneta Mitsubishi Pajero de placa RIU131, entregada por el Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) en junio de 2021.

Aunque la gestión de entonces rechazó su asignación en uso porque la unidad estaba desmantelada y requería entre S/25 mil y S/30 mil para repararla, nunca formalizó su devolución. El procedimiento exigía un informe técnico, fotografías y una constancia de no adeudos.

En agosto de 2024, la actual administración solicitó otra camioneta 4x4 para seguridad ciudadana, pero el Pronabi declaró improcedente el pedido por las obligaciones pendientes sobre el vehículo anterior. La municipalidad alegó que la unidad no fue entregada durante la transferencia de gestión de 2022 y que no conocía su ubicación.

Sin embargo, la Contraloría confirmó que permanecía en el complejo policial de Incho, en Huancayo. El 20 de agosto de 2026, un incendio afectó el recinto y dejó la camioneta parcialmente calcinada y con severas deformaciones.

El OCI advirtió que esta omisión podría generar un perjuicio económico para la comuna, que aún mantiene responsabilidad sobre el bien. Por ello, otorgó cinco días hábiles al alcalde Policarpio Mauro Herquinio Álvarez para informar las medidas correctivas y preventivas adoptadas.