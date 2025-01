Recientemente se lanzó el “Botón de Pánico Alerta Huanca” en la provincia de Huancayo, una herramienta que busca mejorar la seguridad ciudadana. Sin embargo, el gerente de Seguridad Ciudadana, Nicolás Galván, afirmó que la Municipalidad Provincial de Huancayo no invirtió en esta iniciativa, lo cual es incorrecto. En 2024, la comuna pagó S/ 41, 200 por este aplicativo a una empresa que no ha cumplido con entregarla operativa, ya que solo se gestionó un enlace que no ha funcionado.

Galván indicó que se está llevando a cabo una investigación sobre el uso del enlace proporcionado por la empresa.

“El alcalde está al tanto y veremos hasta dónde llega la investigación sobre el anterior gerente Luis Melgar Contreras”, afirmó al momento de incidir en que asume activos y pasivos.

Por su parte, la regidora Fiorela Fabián confirmó que efectivamente se realizó una inversión significativa en el Botón de Pánico. “Hemos encontrado que se hizo un pago a Basilio Luque Condori, ciudadano que reside en Lima para desarrollar este aplicativo que aún no existe en la municipalidad”, señaló.

La regidora también destacó que han solicitado la conformación de una comisión investigadora para determinar el destino de los cerca de s/2.5 millones destinados por el Mininter a Huancayo.

“Se han encontrado gastos significativos en mantenimiento de patrulleros cada tres meses al año se gastó por este concepto 120 mil soles y compra de camionetas por más de 40 mil dólares”, añadió

Sobre el nuevo Botón de Pánico ya en funcionamiento, Nicolás Galván señaló que está conectado a diversas instituciones, incluyendo el SAMU, los bomberos y la Policía Nacional. “Este aplicativo está disponible para toda la provincia y no solo para el distrito de Huancayo”, enfatizó. Además, mencionó que la gestión del aplicativo se realizó en colaboración con la Gerencia de Informática y se completó en un mes.