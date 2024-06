Un nativo de la comunidad de Puerto Ocopa, duerme en la banca de la capilla del hospital El Carmen de Huancayo. El padre lleva en esta condición 11 días, desde que su hija fuera internada en la Unidad de Cuidados Intensivos del nosocomio, por retención de placenta, tras alumbrar a su bebé.

Marianico Peco Patroriqui, dijo que no tiene dinero para alojarse en un hotel, donde tendría que pagar 50 soles por noche. Es por ello que pidió ayuda en el hospital donde le dieron unas frazadas para que pueda dormir en la capilla. No obstante, ya no puede soportar el frío intenso y espera que pronto le den de alta a su hijo.

Felizmente, los médicos le han dicho que su hija Sonia Peco, ya está mejor, ayer incluso ya podía comer y es posible que en los siguientes días le den de alta.