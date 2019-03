Niños venezolanos con anemia severa llegan graves a hospital de Huancayo

Síguenos en Facebook

Niños sufren por falta de alimentos. La noche de ayer, dos niños venezolanos llegaron muy graves al Hospital El Carmen siendo diagnosticados con anemia severa.

RECUPERACIÓN. Llegaron en un estado crítico. Los dos pequeños fueron hospitalizados de inmediato en el departamento de pediatría del nosocomio, según dio informe el director Edgar Aranda.

Asimismo, detalló que al realiazarles los exámenes pertinentes para descartar la posible enfermedad, se sorprendieron al darse cuenta que los dos menores de edad presentaban un cuadro de anemia severa, con solo 6 de hemoglobina.

“Es probable que sus dos otros hermanitos también sufran de anemia, a ellos también se le realizará el examen respectivo para descartar o empezar su tratamiento” dijo Aranda Huincho.

A pesar que los familiares no cuentan con SIS ni documentos recibieron las unidades de sangre que son necesarias. Los padres muy preocupados, no cuentan con dinero suficiente para poder cubrir los gastos médicos que requiere la recuperación de sus niños, al no tener donde dormir se quedan en el hospital.

SITUACIÓN. La crisis en Venezuela aun no mejora. Aun se puede observar en las calles de Huancayo, ciudadanos venezolanos vendiendo caramelos con sus hijos recién nacidos y de cuatro a seis años en brazos.

AYUDA. Familia necesita apoyo al no contar con el SIS, cualquier tipo de ayuda pueden hacerlo directamente en el hospital.