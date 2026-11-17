Los trabajos de asfaltado de la vía JU-108, en el tramo de Vilcacoto con dirección a Pariahuanca, permanecen condicionados por observaciones en la compactación de una zanja intervenida por Sedam, situación que motivó el reclamo de los pobladores, quienes también realizaron el cierre de la vía.

Luis Pariona, trabajador de la obra a cargo de la empresa china, explicó que la empresa intentó realizar las pruebas de densidad y compactación en el terreno rellenado por Sedam, pero estas no fueron aprobadas.

Según indicó, Sedam habría cubierto la excavación con material de desmonte sin realizar la compactación correspondiente, por lo que debe volver a intervenir para corregir el problema.

Advirtió que asfaltar en esas condiciones podría ocasionar consecuencias.

“Por aquí pasan camiones con cargas de hasta 40 toneladas y si nosotros pavimentamos como está, todo se va a hundir con el tiempo y la población va a pensar que fue por nuestra culpa”, afirmó el trabajador. Afirmaron que los trabajos no pueden continuar hasta que se levanten las observaciones.