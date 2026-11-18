Un total de 3,425 ciudadanos de las provincias de Jauja y Concepción podrán emitir su voto en sus propias localidades durante la Segunda Elección Regional 2026, programada para el domingo 6 de diciembre, gracias a la instalación de 16 mesas de sufragio en siete centros poblados.

La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Jauja informó que habilitará siete locales de votación en zonas rurales y de difícil acceso, con la finalidad de evitar que los electores tengan que trasladarse largas distancias para participar en la jornada electoral.

Mesas de votación en Jauja y Concepción

En la provincia de Concepción se instalarán nueve mesas de sufragio distribuidas en cuatro centros poblados: Aychana, Canchapalca, Santa Rosa de Runatullo y Usibamba.

Mientras tanto, en la provincia de Jauja se habilitarán siete mesas en las localidades de Chicche Auquicancha, en el distrito de Apata; San Juan de Uchubamba, en Masma; y Curimarca, en Molinos.

Entre los sectores beneficiados figura Santa Rosa de Runatullo, ubicado en el distrito de Comas, provincia de Concepción, donde 309 ciudadanos podrán votar sin necesidad de desplazarse hacia otras localidades.

Coordinan instalación de locales electorales

La jefa de la ODPE Jauja, Berna Silvera Quintanilla, señaló que la medida busca facilitar el acceso al voto de los ciudadanos que residen en comunidades alejadas.

Para garantizar el desarrollo de los comicios, el organismo electoral viene coordinando el desplazamiento del personal hacia los centros poblados y la verificación de las condiciones de los locales donde funcionarán las mesas de sufragio.

Estas acciones forman parte de los preparativos para la segunda vuelta regional, que se desarrollará el próximo 6 de diciembre.