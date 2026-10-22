Unas once personas que integrarían la presunta organización criminal denominada ‘Los intocables del centro’, han sido detenidas durante un mega operativo realizado en las regiones Junín, Pasco y Lima.

El operativo estuvo a cargo del equipo 1 de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Junín, y participaron 32 fiscales y más de 300 efectivos policiales de diversas unidades especializadas.

Se allanaron viviendas y centros comerciales, también stands del ya conocido pasaje Andaluz para intervenir a la presunta banda delictiva dedicada a la comisión de supuestos delitos de robo agravado, hurto agravado, receptación, delitos informáticos, entre otros, en agravio de diversos ciudadanos. Se incautaron equipos celulares que fueron reportados como hurtados y robados bajo diversas modalidades.

El fiscal a cargo del caso Rogger Pituy Ataucusi informó que se logró la detención preliminar de 11 personas identificadas como: Luis Lopez, Yuli Bernaola, Jhon Quispe, José Aquino, Rubén Bravo, María Herrera, Raúl Sánchez, Susana Luis, Luis Díaz, Pol Rosales y el efectivo del Escuadrón de Emergencia SO2 PNP, Luis Vilcahuamán.

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