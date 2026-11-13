Estarán tras las rejas por 3 años, hasta la sentencia final. Después de 8 días de audiencia judicial, se dictó 36 meses de meses de prisión preventiva para 11 presuntos miembros de la organización criminal ‘Los intocables del centro’, que estarían implicados en los delitos de robo agravado, hurto, receptación, delitos informáticos y otros.

Las personas que serán internadas en el establecimiento penitenciario de Huamancaca y Jauja son: Yuli Bernaola Salazar, Susana Luis Vasquez, Luis López Sánchez, Jhon Quispe Antialón, José Aquino Rosales, Rubén Bravo Salhua, Raúl Sánchez Vásquez, Luis Díaz de la Torre, Pol Rosales Landeo. Mientras que el policía Luis Vilcahuamán tiene comparecencia.

Los hechos

El 22 de octubre, del 2026, se detuvo de manera preliminar a 11 personas en un operativo realizado en Huancayo, Pasco y Lima. En dicho operativo se incautó 7 vehículos, 307 mil 865 soles y más de 900 equipos celulares de alta gama de las marcas IPhone, Samsung y otros; así como de diversas herramientas tecnológicas que empleaban para formatear los equipos móviles robados; los que era comercializados en el pasaje Andaluz de Huancayo.

Según las investigaciones, dicha organización habría participado en 149 actos de coordinación y 30 hechos identificados. La investigación comprende a 33 personas que formarían parte de la presunta organización criminal “Los Intocables”, que venía operando durante los años 2025 y 2026.