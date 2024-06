La representante del Frente de Defensa de Salud Oxapampa, Guadalupe Huamán Muñoz, denunció maltratos y negligencia médica en el hospital de la provincia ubicada en la región Pasco, destacando la ausencia de especialistas como un anestesiólogo, que habría derivado en la muerte de la gestante Luisa Ballesteros Quisquisha (33).

Según narró la cuñada de la víctima, a tanta insistencia, la madre de familia fue llevada desde Oxapampa al hospital Demarini en La Merced por falta de especialistas en su zona de origen.

“En La Merced la atienden y le hacen una cesárea pero el bebé nació muerto, a la 1:00 de la tarde sale el doctor y me dice tu paciente está grave y puede morir”, señala.

Por ello, los familiares decidieron trasladarla a Huancayo. Lamentablemente, camino a Tarma recibieron la noticia de la muerte de la madre, obligándolos a regresar a Oxapampa con el cuerpo.

“No había anestesiólogo, al anestesiólogo lo mandaron a La Merced. Estamos hartos de este problema que no tiene solución. No tenemos anestesiólogo permanente, no hay especialistas permanentes”, señaló Guadalupe Huamán del Frente de Defensa de Oxapampa.

La dirigente hizo un llamado al gobernador regional de Pasco para que visite el hospital de Oxapampa y pueda constatar las deficiencias en el servicio de salud.

“Esta muerte se produjo por negligencia por falta de anestesiólogo y vamos a denunciar el hecho”, señaló.

Los dirigentes llegaron hasta el hospital de Oxapampa en busca de los funcionarios, sin embargo, nadie salió a recibirlos.

“Estamos dejando constancia de que no entramos violentamente, sino de la manera más cordial. Vamos a solicitar la presencia de la Fiscalía de Prevención del Delito de Pasco y vamos a hacer la denuncia por escrito para que se realice la investigación”, indicaron.