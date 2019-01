Padre de cinco hijos muere mutilado al explotar horno artesanal donde pelaba maíz

Síguenos en Facebook

Valentín, se levantó en la madrugada para trabajar en el horno artesanal donde casi a diario pelan maíz. A las 03:00 horas de ayer, se escuchó un fuerte estallido y cuando los obreros corrieron vieron que el caldero explotó. A unos 17 metros estaba tendido Valentín Quispe Carhuamaca (58). Sus paisanos trataron de reanimarlo, pero el padre de cinco hijos, estaba mutilado y ya no respiraba. El horno artesanal para el pelado de maíz, había estallado. Su esposa y e hijos rompieron en llanto al conocer el triste final del jefe del hogar.

PENOSO. Al conocer de la muerte, policías del distrito de Sapallanga llegaron hasta el barrio Virgen de Cocharcas donde cercaron la zona donde estaban los restos esparcidos. Por el impacto de la tapa, el brazo derecho fue amputado y terminó en una chacra a unos 50 metros de donde estaba el cadáver. Los familiares atribulados no quisieron dar detalles sobre el fortuito percance. “Seguro echó mucho gas y el caldero explotó, eso es peligroso, no se debe echar mucho, hay que medir bien”, comentó un trabajador que lamentaba la muerte de su amigo. Los forenses y peritos de criminalística coincidieron en señalar que la muerte de Valentín fue instantánea. En esta zona, varias familias se dedican a pelar maíz en hornos artesanales, según la Policía varios de ellos no tienen autorización. Los efectivos también explicaron que algunos usan aceite quemado, cal, sulfito y agua de pozos subterráneos para realizar el procesamiento de maíz pelado . Con autorización de la Fiscal de turno el cadáver del humilde obrero fue traslado a la morgue de Hualhuas.

CUIDADOSOS. El cadáver del padre de 5 hijos fue envuelto en una frazada, costal y sujetado con una soga antes de ser llevado a la morgue.