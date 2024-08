El señor Martín Huarcaya busca a su hija desde el pasado 13 de junio en Huancayo, sale todos los días con sus familiares con la esperanza de encontrar a la pequeña Zaida de 14 años, pero hasta el momento no han encontrado ni un indicio de lo que le pudo haber pasado. El padre no pierde las esperanzas y continúa con la búsqueda.

“Estoy desesperado, la policía hasta el día de hoy no me da ninguna información certera. (…) ya no sabemos a donde ir para encontrar a mi Zaida, ¿o será que porque soy humilde me dan la espalda?”, dijo el padre de la menor. Así mismo una vecina que apoya con la búsqueda contó que los padres están deprimidos, no tienen hambre y hasta se cansaron de llorar.

Asimismo, pide a la colectividad que se puedan sumar para que realicen una vigilia y hasta movilizaciones para la búsqueda de Zaida Huarcaya de 14 años.

¿Cómo desapareció?

Respecto a la desaparición de la menos solo se sabe que salió de casa rumbo a su colegio María Inmaculada en Huancayo y no regresó a casa, ella vestía el buzo de la institución educativa, de color celeste y franjas blancas, un sombrero blanco y una mochila morada. Mide aproximadamente 1.60 metros, es de tez clara, cabello negro y contextura delgada. Cualquier información al 9677366599 o 990210269.