Un confiado taxista se dejó engañar por dos mujeres que le solicitaron una carrera, luego le invitaron una gaseosa con licor, para robarle su vehículo. El conductor fue abandonado dopado y las féminas con sus compinches desmantelaron el taxi de color plomo.

Un tentador engaño

La noche del viernes, dos astutas féminas le pidieron a Alfredo Solano Rojas (33), que las traslade desde la avenida 9 de Diciembre y calle General Córdova en Chilca con dirección al distrito de Huancán. En el trayecto las pasajeras le pidieron tomar una gaseosa y el taxista aceptó, poco después se quedó inconsciente.

La madrugada de ayer, Fresia de la Cruz (29), acudió a la comisaría de Chilca para denunciar que su esposo Alfredo Solano, fue víctima del robo de su taxi de placa de rodaje V6Q-500, de color gris oscuro metálico.

Según el agraviado, las mujeres -aun desconocidas- le invitaron una gasesosa en Huancán, luego habría perdido el conocimiento, deduciendo que fue dopado.

Los policías ubicaron el vehículo V6Q-500, abandonado en la calle Leoncio Prado y la avenida Los Incas.

En ese lugar, los agentes constataron que robaron el autorradio, memoria y otros accesorios del taxi.

El caso fue transferido a la Unidad de Robo de Vehículos (UPROVE - Huancayo) que busca identificar a las “peperas” y sus cómplices.

Para la Policía es importante tomar precauciones para no ser blanco de los ladrones,por ello recomiendan: “evitar ‘citas a ciegas’, dígale a alguien de su confianza adónde va, el nombre del acompañante y a qué hora regresará; no reciba bebidas o comida de desconocidos, no descuides tu bebida ni tomes de botellas abiertas; tenga cuidado con la información que proporciona a personas que recién conoce y no se exceda en el consumo de bebidas alcohólicas.