El centro de salud del distrito de Sapallanga, perteneciente a la Microred Chilca, viene presentando una serie de carencias y deficiencias que impiden que los profesionales en la salud atiendan de manera eficiente a sus pacientes. “Tenemos techos con goteras y debemos poner baldes cada vez que llueve, si no, nos inundamos por completo” alertó el cirujano dentista Alberto Porras, jefe del centro de salud.





Según cifras del centro de salud, en el distrito de Sapallanga, se tiene una población de aproximadamente 10 600 y solo hay 2 médicos disponibles para la atención de todos; además, hace falta psicólogos, obstetras, enfermeros y demás personal de salud y de seguridad. “Hay demasiada deficiencia, hasta la ambulancia no es apta para el traslado del paciente, el espacio es muy pequeño, no se puede hacer maniobras de RCP en el interior de la ambulancia y encima no hay chofer, nosotros buscamos quien sepa manejar para acudir a la emergencia” dijo la doctora Jeny Huamán. El perímetro del terreno del centro de salud es de 4000m2 y solo la mitad está construido.

Varios servicios de atención no cuentan con equipos adecuados y modernos para el correcto diagnóstico de los pacientes. “No tenemos un buen ecógrafo, el área de emergencia no tiene camillas apropiadas, no hay coche paro, balones de oxígeno y un sinfín de cosas más” dijo Huamán.

Según informó Alberto Porras, durante los tres meses que está a cargo de este centro de salud, presentó documentación a la Municipalidad Distrital de Sapallanga hasta en más de dos ocasiones, pero la única respuesta que recibe es que no hay presupuesto. “Nos sentimos frustrados con eso, tenemos que hacer milagrsos para atender a nuestros pacientes y prácticamente cruzamos los dedos antes de cada turno. El gobierno local no nos apoya” dijo.

En el centro de salud, tienen dos médicos, pero solo uno es personal CAS permanente y otro es médico serumista, quien terminaría su permanencia en el centro de salud en un mes y solo quedarían con un médico para los 10 600 sapallanguinos. Pacientes del centro de salud también mostraron su molestia e hicieron un llamado a las autoridades, a atender y no dejar de lado el sector de la salud, que es una de las más importantes.