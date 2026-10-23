Un profesor de matemáticas de 42 años fue enviado al establecimiento penitenciario de Chanchamayo luego de que el Poder Judicial dictara seis meses de prisión preventiva en su contra por el presunto delito de tocamientos indebidos en agravio de una estudiante de 16 años, en el distrito de Pichanaqui.

El investigado, identificado con las iniciales R. S. H. Q., habría aprovechado su condición de docente para acercarse a la adolescente mediante llamadas telefónicas, mensajes e invitaciones, ofreciéndole mejorar sus calificaciones.

Según la investigación del Ministerio Público, los presuntos actos de hostigamiento comenzaron en setiembre de 2026, cuando el profesor empezó a realizar comentarios inapropiados y propuestas a la menor.

El 14 de octubre, luego de insistir mediante llamadas y mensajes, el investigado se encontró con la estudiante alrededor de las 8:30 de la noche en el parque principal de Pichanaqui.

De acuerdo con la tesis fiscal, el docente habría trasladado a la adolescente hasta su habitación, donde presuntamente realizó tocamientos indebidos. La menor logró comunicarse con su madre para alertarla de lo sucedido, lo que permitió la intervención de efectivos de la Policía Nacional y la detención del profesor en presunta flagrancia.

La Fiscalía Provincial Mixta Corporativa de Pichanaqui solicitó la medida coercitiva tras reunir diversos elementos de convicción, entre ellos la declaración de la adolescente y el acta de intervención policial.

La fiscal adjunta provincial Carolina Nación Albino, en coordinación con la fiscal provincial Mirtha Malena Camayo Aquino, sustentó el requerimiento ante el órgano jurisdiccional correspondiente.

Finalmente, el Poder Judicial declaró fundado el pedido y ordenó seis meses de prisión preventiva contra el investigado, quien fue trasladado al penal de Chanchamayo mientras continúan las investigaciones para determinar su responsabilidad penal.