Una adolescente fue auxiliada por vecinos de Pichanaqui cuando presuntamente tres sujetos intentaban subirla por la fuerza a un motocar tipo “torito”. El caso es investigado por la Policía tras la denuncia de la menor, quien señaló haber sido víctima de agresión sexual e intento de homicidio.

Según su declaración, fue conducida bajo engaños por su amigo Isaías S. hasta una vivienda, donde un sujeto identificado como Ángel presuntamente la encerró, la agredió sexualmente y la asfixió hasta hacerle perder el conocimiento.

Al despertar, habría escuchado a los tres implicados conversar sobre abandonarla en un cementerio, pues creían que estaba muerta. Cuando intentó pedir ayuda, según denunció, fue agredida y sacada a la fuerza para subirla a un vehículo menor.

La Policía detuvo a Niguer I.M.S.(24) investigado ahora por el presunto delito de violación sexual de menor de edad. En tanto, Isaías y Ángel, ambos menores de edad, permanecen prófugos.