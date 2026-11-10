La familia de Mauz Wilder Martínez Rivera no piden dinero ni reconocimientos, solo una oportunidad para despedirlo y darle sepultura en su tierra. Desde Chaupimarca, en Cerro de Pasco, región Pasco, sus parientes viven días de incertidumbre mientras buscan recuperar sus restos.

El joven habría terminado involucrado en la guerra entre Rusia y Ucrania tras aceptar una supuesta oferta de trabajo que lo llevó al campo de batalla.

La última vez

“No lo podemos dejar botado en el campo, por favor“, señaló la madre de Mauz entre lágrimas. La familia cuenta que les han entregado el documento informando de la muerte de su ser querido. Indican que antes mantenían comunicación con el joven, quien los llamó por última vez el pasado 13 de abril.

“Mi hermano nos llamó de madrugada y nos dice “ya me estoy yendo a primera línea”, mi papá llora no tenemos posibilidades. El comandante nos dice que mi hermano está votado todavía, no lo recogen el cuerpo”, cuenta su hermana.

Según la denuncia familiar, Mauz viajó al extranjero atraído por una oportunidad laboral, pero habría sido incorporado al servicio militar ruso y enviado al conflicto armado, donde habría fallecido. Ahora, sus seres queridos afrontan una dolorosa espera sin tener certeza sobre el paradero de sus restos ni cuándo podrán traerlos de regreso al Perú.

Gestiones

Precisamente el canciller Carlos Espá se encuentra en Rusia donde cumple actividades oficiales en Moscú entre el 6 y el 11 de noviembre. Uno de los motivos de su viaje es abordar la repatriación de ciudadanos fallecidos en el conflicto bélico.

El pasado 19 de octubre, Espá señaló que la Cancillería tenía registrados 430 casos de ciudadanos peruanos vinculados a esta situación: de ellos unos 25 son fallecidos y 187 están desaparecidos.