Un niño de siete años fue atacado por un perro pitbull el pasado viernes 19 de abril, en el distrito de Sapallanga, provincia de Huancayo, la madre pide justicia ya que los dueños del can solo quieren cubrir los gastos de cremas, además el perro continúa en la vía pública siendo un peligro para los transeúntes.

El menor se encuentra internado en el hospital El Carmen, según la madre la lesión comprometió parte de los ojos, nariz y labios de su pequeño, además de un impacto psicológico en ambos, “mi hijo esta traumado y yo también me quedé traumada al ver la cara de mi hijo”, comentó la madre tras el ataque.

El hecho ocurrió cuando la mujer con sus tres hijos estaba a tan solo tres cuadras de su vivienda, y el perro pitbull se interpuso en su camino, quiso atacar a su hijo de 5 años, pero el de 7 lo defendió y el perro le mordió la cara, la madre ahuyentó al can con una piedra y gritó por auxilio a sus vecinos, quienes llamaron a la policía y trasladaron de emergencia al niño al hospital.

A pesar de la denuncia interpuesta, la madre y vecinos se encuentran preocupados ya que el perro continúa en la vía pública, “la municipalidad de Sapallanga no hizo nada, el perro todavía sigue ahí”, contó la madre. Los propietarios del perro negaron lo ocurrido mencionando que el perro no es agresivo y se comprometieron a ayudar a la madre con las cremas, pero ella no esta conforme ya que su hijo necesitará cirugía.