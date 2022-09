Hugo Muñoz Cisneros, el payaso Pitillo ya está en Huancayo y aconsejó a los políticos que hoy quieren ocupar los cargos de gobernadores, alcaldes y regidores a quienes les pidió ser como los payasos y trabajar realmente por la felicidad de la población.

Nuevamente llegas a Huancayo con tu circo ¿cómo será el espectáculo?

Es el mismo show que presentamos en Lima, cada año cambiamos de espectáculo, artistas, sonidos, luces todo está mejor. Son 25 artistas en escena entre bailarinas, payasos, actos de alambre, trapecio ambulante, actos cómicos son cosas nuevas. Tenemos muchos artistas internacionales de Chile, Colombia, España y Venezuela.

¿Qué tan importante es reír luego de esta pandemia que nos deja muy mal en salud mental y el estrés?

Es tan importante reírse y pasar un buen momento, la pandemia ya pasó y aunque hay rezagos, la salud está en uno mismo en tus propios hábitos no solo de alimentación y físicos sino mentales. Y un buen hábito es compartir en familia. La tecnología fragmentó al hogar. Y que mejor que compartir en el circo.

Estamos en una época electoral y vemos a muchos candidatos hacer ‘payasadas’ para atraer al elector, ¿qué opinas?

Ojalá que la política fuera como el circo, el circo es un espectáculo que nació castrense muy ordenado, lo desordenado es el jolgorio del payaso. Los payasos trabajan en beneficio del pueblo y ojalá los políticos fueran así. Bernhard Paul dueño del circo Roncalli, dijo que el insulto no debe ser payaso, sino político, corrupto, figureti y oportunista. Ojalá los políticos fueran payasos.

¿Qué pides para la niñez a los futuros gobernantes?

Yo simplemente les pediría que su vocación sea la de servir y no de servirse, ojalá los políticos no cobraran salarios y tuvieran un trabajo voluntario con vocación. En Islandia el gobernante toma el bus como todos, va a trabajar y tiene una vida austera, no para inflarse de poder. No hablemos de política que es una payasada (risas).

¿Celebras 10 años en el circo?

Tengo una trayectoria desde los 7 años como artista y son 10 años de circo.