Huancayo podría cerrar el año sin concretar el proyecto de seguridad ciudadana que contempla la instalación de 500 cámaras inteligentes, una central de videovigilancia y otros equipos para combatir la delincuencia. El gerente municipal, Jhoselim Meza, informó que el Gobierno Regional volvió a reprogramar la entrega del expediente técnico, esta vez para el próximo 21 de noviembre.

Sin embargo, la preocupación de la comuna provincial va más allá de esa fecha. Según Meza, las condiciones contractuales establecen un plazo de hasta tres meses para completar la entrega del expediente, por lo que el proceso podría extenderse hasta enero de 2027. “No hay garantía”, advirtió, al cuestionar los reiterados cambios y compromisos incumplidos.

El funcionario señaló que hasta el momento solo se aprobó el plan de trabajo y que aún están pendientes las entregas correspondientes. Además, expresó su desconfianza frente al nuevo compromiso anunciado por el área regional de Infraestructura.

El proyecto, valorizado en más de S/50 millones, se ejecuta mediante un convenio entre el Gobierno Regional de Junín y la Municipalidad Provincial de Huancayo, bajo la modalidad de Obras por Impuestos. Comprende una central de seguridad, 500 cámaras inteligentes, camionetas y otros componentes. La demora pone en riesgo que su ejecución avance durante la actual gestión y deja su continuidad como una tarea para las próximas autoridades.

En respuesta, el gerente regional de Infraestructura, Frank Gonzales, sostuvo que el proyecto se encuentra dentro de los plazos previstos y que cuenta con un plan de trabajo y cronograma establecidos.

“El proyecto se ejecuta en el marco de un convenio bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI). Cuenta con un plan de trabajo establecido y plazos definidos para la presentación y entrega del expediente correspondiente. Actualmente, nos se encuentra dentro de los plazos previstos, por lo que el proyecto continúa conforme al cronograma establecido” aseguró Gonzáles.