Ayer la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH) iba a inaugurar y entregar a la empresa Diestra, encargada del barrido y recolección de los residuos sólidos, la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos de Tiranapampa ubicado en el Centro Poblado La Punta en Sapallanga; sin embargo, esto no sucedió. Puesto que los pobladores del sector Castilla del distrito de Huancán bloquearon con rocas y troncos la vía de ingreso a la mencionada obra y exigen el cumplimiento de las obras pactadas hace más de 7 años, así como la suspensión de la inauguración.

Protesta

“No han cumplido el convenio, falta el saneamiento de agua y desagüe, la construcción del polideportivo, el palacio municipal y la carretera de la Av. Huracán. No han cumplido, no les importa”, remarcó la pobladora Celia Carhuamaca. A lado de ellas, decenas de pobladores unían su voz de protesta, hasta el lugar llegó la Policía Nacional del Perú (PNP) para poder despejar la vía de ingreso, pero los pobladores no lo permitieron y quemaron troncos.

En medio de la inmensa humareda, otro poblador que se identificó como Alex Quispe, remarcó que hay una problemática social que las autoridades deberían de solucionar. “Queremos que haya transparencia, lo que queremos es una mesa de diálogo para que nada sea oculto de tal manera de que mi población tenga conocimiento de todos los pormenores y cláusulas del convenio para el funcionamiento de la planta de tratamiento, incluso una visita guiada”, expresó Alex Quispe.

Al lugar de la protestó llegó la Policía Nacional del Perú, así como Serenazgo Huancayo.

Durante la protesta estuvo presente el regidor Paulo Beltrán quien intentó ser el mediador entre la MPH y la población. “Es entendible la posición de los vecinos del barrio Castilla ya que manifiestan de qué habido compromisos de parte de la municipalidad que hasta la fecha no se han cumplido, yo creo que se abrirá la licencia social que fue conseguida hace un par de gestiones, hay que honrar los compromisos. Siempre el diálogo tiene que ser el principio para poder entendernos y poder solucionar esta problemática”, remarcó el concejal de Huancayo.

Es así que, durante la protesta algunos integrantes del Serenazgo de Huancayo se enfrentaron con los pobladores ya que intentaban disipar la protesta, en la disputa se vio envuelto el alcalde de Huancayo, Juan Quispe Ledesma. Sumados a la causa algunos pobladores, lanzaron piedras a los policías que también estaban presentes.

Reunión

Minutos después, el alcalde se reunió con los pobladores y se acordó que se sostendrá una mesa de diálogo este miércoles 23 a las 8:00 a.m. en el auditorio de la municipalidad. “Nosotros hemos tenido coordinaciones de autoridad a autoridad, como corresponde y estos son terrenos de la comunidad. Hace cuatro meses atrás, nos hemos reunido con la comunidad, con casi 700 comuneros; y por unanimidad firmaron la licencia social”, dijo. Ahora la obra tiene licencia social, y el alcalde busca evitar hechos que empañen el normal funcionamiento de una obra esperada por años.

Respecto al incumplimiento de obras. “El asfaltado de la Av. Huracán, es un proyecto en ejecución y se espera que pronto culmine. Se habla de un sistema de desagüe que se ha instalado en el gobierno de Ángel Unchupaico, pero lo que ellos no hicieron es empalmar a la matriz de Huancán, y luego se fuera al río”, finalizó.